Популярные у россиян новогодние продукты вызывают рак

Люди рискуют приблизить свою смерть не только злоупотребляя алкоголем, но и угощаясь традиционными блюдами

Каждый год в конце декабря перед жителями нашей страны встает один и тот же вопрос: "Что приготовить для новогоднего стола?" Кто-то руководствуется собственными предпочтениями, а кто-то исходит из рекомендаций астрологов, составленных по Восточному гороскопу, чтобы задобрить покровителя грядущего года.

Однако многие не принимают во внимание советы ученых или Роскачества, которые не устают повторять, что необходимо тщательно изучать упаковку продукта, чтобы обезопасить себя от лишних проблем. Практически каждая семья непременно приготовит какое-нибудь мясное блюдо к столу. А ведь красное мясо уже давно признали опасным – употребление его в больших количествах приводит к раку желудка. Шашлык также вреден, но если есть обгоревшие на огне края. При этом колбаса, ветчина, бекон и сосиски, которые часто являются ингредиентами различных блюд, вредны не меньше. Они тоже провоцируют развитие рака желудка и кишечника. Ведь в переработанное красное мясо добавляют канцерогенные вещества, которые усиливают вкус и увеличивают срок хранения.

К сожалению, идея заменить мясо на рыбу тоже может ничем хорошим не закончиться. Лосось и форель, выращенные на фермах, а не в природных условиях, провоцируют развитие опухолей. Такая рыба насыщена опасными полихлорированными бифенилами.

Если без мяса совсем не обойтись, стоит уделить особое внимание гарниру. Очень часто эксперты находят в картофеле нитраты и тиаметоксам – средство борьбы с вредителями. Этими веществами опыляют клубни отечественные и египетские производители. Пакистанская картошка может содержать тяжелый металл кадмий, который тяжело выводится из организма, а, накапливаясь, приводит к онкологии.

Десерты тоже не так уж полезны. Потребление большого количества сахара взывает ожирение. Разнообразные газировки тоже помогают набирать лишние килограммы. От печенья и конфет тоже стоит отказаться, в их состав часто входят трансжиры, призванные улучшить внешний вид продукта и продлить его срок годности. Медики советуют читать информацию на упаковке и избегать мармелада, тортов, желе, сухих завтраков, в которые добавили краситель Е129. Это вещество делает продукт еще слаще, но и способствует возникновению рака.

Не секрет, что алкоголь тоже может привести к различным заболеваниям, в том числе и к раку. Однако многие люди напоминают, что вино полезно для организма. Правда, лишь красное – оно препятствует развитию онкологии. А вот белое, наоборот, повышает риск появления рака предстательной железы.

Запивать блюда кофе тоже может быть вредно. Вещество акриламид, которое появляется при обжарке зерен, в некоторых случаях вызывает рак. Если вы решитесь заменить все напитки на чай, то стоит помнить, что пакетированный вредит почкам и костям. Чтобы обезопасить себя, стоит выбирать блюда для праздничного стола из средиземноморской диеты, например, пиццу без мяса и сыра.

