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Сколько россияне потратят на новогодний стол

Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Стоимость популярных продуктов выросла

В этом году застолье на Новый год обойдется жителям нашей страны на 2,02% больше, чем в 2017-м. Так, например, специалисты Ростата посчитали, что цена любимого многими оливье выросла на 5% и составила 313 рублей.

Самый дорогой салат оказался на Чукотке – 517 рублей, а дешевый –  в Белгородской области (239 рублей).

В целом же эксперты исходили из того, какие продукты чаще всего оказываются на новогоднем столе у россиян. За красную икру россияне заплатят 767 рублей, за другие деликатесы из рыбы – 772, рыбные консервы – 113, сырокопченую колбасу – 482, сыр – 148, консервированные огурцы – 78.

Согласно статистике, в среднем по стране стоимость бескостной говядины достигнет 478 рублей, мясокопченостей – 304, курицы – 148, картофеля – 17. Свежие овощи, например, огурцы и помидоры обойдутся в 50 рублей.

Цену на фрукты тоже рассчитали: на апельсины она составит 95 рублей, на лимоны – 23, на яблоки – 50.

Любят россияне также сладкое и хлебобулочные изделия. За торт придется отдать 363 рубля, за шоколадные конфеты – 295, за пшеничный хлеб – 28, а за ржаной – 23.

Как сообщил Ростат на своей официальной странице в "Вконтакте", шампанское стоит 249 рублей, водка – 301, коньяк – 639. 

Полина ИВАНОВА
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