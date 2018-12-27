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Обнаружен новый способ победить рак на ранней стадии

Фото: www.globallookpress.com
Необычный метод лечения поможет избежать токсичной химиотерапии

Ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне заявили, что изобрели новое средство, с помощью которого в будущем получится быстрее бороться с онкологией. Специалисты предлагают спасать пациентов трансплантацией иммунных клеток здоровых людей.

Исследователи долгое время считали, что чужие клетки не приживутся в организме больного. Однако последняя работа ученых доказывает, что подобное не произойдет с иммунными молекулами. Оказалось, что они не вызывают никаких разрушительных реакций.

Специалисты, как говорится в статье, опубликованной в издании The Telegraph, считают, что их инновационный способ лечения рака укрепит иммунитет больного, в итоге уничтожив болезнь, но это будет возможно лишь на ранней стадии. При этом терапия не спровоцирует появления никаких побочных эффектов, а пациенту не нужно будет ставить капельницы с токсичными препаратами.

Однако этот метод пока находится в стадии разработки, и пройдет еще немало времени, прежде чем начнутся клинические испытания на людях.

Как отмечает телеканал "МИР24", иммунотерапия – один из самых эффективных и многообещающих способов лечения онкологии. Она предполагает, что организм должен сам бороться с болезнью, используя собственные ресурсы, а не лекарства. 

Полина ИВАНОВА
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