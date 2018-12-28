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Обнаружена новая опасность газировки

Фото: pixabay.com
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Сладкие напитки вредят организму сильнее, чем считалось ранее

Люди, которые в больших количествах пьют газировку, фруктовые смеси и даже просто подслащенную воду, рискуют своим здоровьем. Ученые из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса и Блумберга пришли к выводу, что эти жидкости провоцируют хронические заболевания почек (ХБП).

Специалисты анализировали жизнь 3 тысяч афроамериканцев, проживающих в штате Миссисипи. Добровольцы описывали свой рацион питания с 2000 по 2004 год. Спустя пять лет ученые начали следить за состоянием здоровья участников эксперимента. Этот процесс длился до 2013 года.

В результате исследователи, как говорится в статье, опубликованной в издании CJASN, выяснили, что за это время у 185 человек появилось заболевание почек. После того как сопутствующие факторы отмели, стало понятно, что ХБП вызывало частое употребление газировок. Более того, другие любители сладких напитков увеличивали риск заполучить ХБП на 61%. 

Полина ИВАНОВА
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