Открыт способ победить болезнь Альцгеймера

Нужно помочь мозгу убивать плохие нервные клетки

Гибель нейронов при болезни Альцгеймера является защитной реакцией организма – так он избавляется от больных клеток, которые приводят к преждевременному старению мозга. Если помочь организму отбраковывать плохие клетки, развитие старческого слабоумия можно остановить.



Прорывное исследование о свойствах нейронов провели португальские ученые. Пресс-релиз с результатами их работы доступен на сайте EurekAlert!.

В основу исследования легло изучение генетически модифицированных мушек, которые являются животной моделью болезни Альцгеймера. В клетках их мозга производятся белки бета-амилоиды, которые, как считается, играют ключевую роль в развитии нейродегенеративного заболевания. У мушек с такими белками наблюдаются симптомы, схожие с признаками старческой деменции у людей, в том числе потеря долговременной памяти, проблемы с координацией движения и ускоренное старение нервной ткани.

У людей бета-амилоиды образуют бляшки в мозгу, что приводит к гибели нервных клеток. До сих пор науке не было известно, гибнут ли нейроны сами по себе (просто от наличия "вредного" белка) или же их смерть обусловлена присутствием рядом с ними более здоровых клеток (которые начинают успешно конкурировать с больными).

Оказалось, что верен второй вариант. Мозг человека выработал способность осуществлять "контроль качества" клеток, отбраковывая те из них, что поражены бета-амилоидами. Это помогает выжить более устойчивым нейронам. Удаление плохих клеток является естественным способом самообновления организма, который тормозит процесс старения. Уничтожение пораженных клеток замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера.

При блокировке гибели нейронов у насекомых быстрее развивались симптомы болезни Альцгеймера, и мушки умирали раньше. Если же ученые "помогали" организму ускорить процесс уничтожения пораженных клеток, это приводило к восстановлению когнитивных функций мозга, включая память и обучение.

По мнению исследователей, результаты работы помогут разработать новые методы лечения нейродегенеративных заболеваний. Достаточно найти способ, ускоряющий естественный процесс отбраковки плохих нейронов. Возможно, это будет препарат, который начнут принимать люди с симптомами болезни Альцгеймера.

Но прежде придется доказать, что те же самые механизмы будут настолько же эффективны у людей, как и у мушек.