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Кофе сохраняет интеллект в старости

Фото: pixabay.com
Оказалось, что любимый многими напиток предотвращает развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона

Канадские ученые заявили, что этот продукт спасает от слабоумия. При темной обжарке зерен выделяются антиоксиданты фенилинданы. Они препятствуют образованию амилоидных бляшек, которые увеличивают риск деменции.

Специалисты из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто пришли к такому выводу, анализируя напиток, приготовленный разными способами. При светлой обжарке подобные целительные вещества кофе не проявляются.

Как передает телеканал "МИР24" со ссылкой на издание ScienceDaily, темная обжарка с кофеином или без препятствовала возрастному снижению когнитивных способностей, которые как раз и приводят к появлению болезней Альцгеймера и Паркинсона. Получается, что положительный эффект на организм человека оказывает не кофеин, а именно фенилинданы – соединение, которое блокирует бета-амилоиды и тау-белки.

К слову, кофе также насыщает клетки кислородом, снижает воспаление тканей и укрепляет сердечно-сосудистую систему. 

Полина ИВАНОВА
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