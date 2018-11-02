Не только бодрит: обнаружено еще одно полезное свойство кофе

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Ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии представили новое доказательство того, что кофе не такой уж вредный продукт, как считалось ранее. Оказывается, он играет важную роль в правильной работе организма: насыщает клетки кислородом и помогает их восстановлению.
Правда, чтобы добиться такого эффекта от кофе, нужно залить молотые зерна кипятком и выпить полученную жидкость в течение десяти минут. Именно при этом способе приготовления напиток достигает идеальной кислотности.
Более того, такой кофе способствует тому, что в кровь попадают антиоксиданты, витамины и микроэлементы, а это, в свою очередь, снижает воспаление тканей и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
К слову, в исследовании, опубликованном на сайте Scientific Reports, также говорится о том, что горячий кофе более полезен и насыщен антиоксидантами, чем колд-брю, который заваривается холодным способом.
А ранее специалисты установили, что напиток также снижает риск преждевременной смерти у людей с хроническими заболеваниями почек и предотвращает появление розацеа.
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