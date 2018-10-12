Ум помогут сохранить полезные привычки

Ученые подсказали, как избежать опасного недуга

Ученый из Университета Калифорнии Кеннет Косик считает, что несколько незамысловатых правил помогут в старости сохранить ум ясным и работоспособным, а также уберечь от тяжелых умственных заболеваний

Исследователь разделил более чем тысячу испытуемых в возрасте от 60 до 77 лет на 2 группы. Одни начали тренироваться, сели на специальную диету и занимались упражнениями для развития мышления. Контрольная группа не меняла своего образа жизни. Выяснилось, что у тех, кто изменил свой образ жизни, память улучшилась на 25%.

По итогам своих наблюдений Косик выработал 6 рекомендаций для тех, кто хочет до конца жизни оставаться в здравом уме и твердой памяти, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Во-первых, ученый советует не забывать о важности общения. Чтобы с возрастом когнитивные способности не снижались, необходимо поддерживать связь с родными и друзьями. У одиночек в 2 раза чаще развиваются возрастная деменция и болезнь Альцгеймера, предупреждает профессор.

Во-вторых, мозг лучше работает, если человек правильно питается. Овощи, фрукты, рыба, умеренное потребление мяса, оливковое масло и орехи помогают сохранить ум ясным. Также нужно время от времени есть сырую пищу. У людей, питавшихся таким образом, на 53% снизился риск развития болезни Альцгеймера, и даже у тех, кто сидел на этой диете время от времени, он упал на 35%.

В-третьих, необходимо делать физические упражнения. Если заниматься спортом 3 раза в неделю по 15-30 минут, можно серьезно улучшить кровоснабжение мозга и уменьшить количество потерянных нервных клеток.

Доктор также советует избегать стрессовых ситуаций, ведь избыточное напряжение усиливает выработку кортизола, препятствующего росту новых нейронов, и уменьшает гиппокамп – ту область мозга, которая ответственна за память и обучение.

Пятая полезная привычка, по мнению профессора Косика, заключается в том, чтобы все время тренировать мозги и заставлять себя выходить из зоны комфорта. Доктор подчеркивает, что получение высшего образования, а также умственный труд и интеллектуальные хобби отодвигают развитие опасного недуга на 10 лет даже у людей с генетической предрасположенностью к нему.

И наконец, нельзя забывать о здоровом сне. Недостаток ночного отдыха вызывает усиленное старение клеток головного мозга и ведет к развитию деменции.