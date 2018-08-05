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Выбраны лучшие продукты для мозга

Правильное питание позволит сохранить ясность ума независимо от возраста

Ученые часто пугают обывателя тем, что по мере приближения старости возрастает риск умственного расстройства. Специалисты уже выяснили, что избежать незавидной участи в зрелом возрасте можно, например, с помощью физических упражнений. Но если времени и сил на тренировки не хватает, или мешает банальная лень, есть альтернативный вариант – специальный рацион.

Итак, если хотите сохранить молодой разум в пожилом возрасте, ученые рекомендуют вам налегать на печень говядины, морковь, брокколи, фасоль, кукурузу и морепродукты. Эта пища богата витамином B, который помогает мозгу быстро осваивать информацию.

Один из самых полезных элементов для работы мозга – железо. Он в немалом количестве содержится гречневой каше, черном хлебе, яйцах, зеленом яблоке, твороге, а также все в тех же бобах и говяжьей печени. От проблем с памятью уберегут авокадо, морковка и ананасы.

Голова не может хорошо соображать и без глюкозы, которая поступает в организм вместе с углеводами. Специалисты рекомендуют есть фрукты и овощи, содержащие полисахариды, сообщает журнал "Ланцет".

Наконец, важную роль в сохранении здравого рассудка играет витаминный "король" – витамин   С. Его полно в цитрусовых, черной смородине и капусте.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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