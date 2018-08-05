Выбраны лучшие продукты для мозга
Ученые часто пугают обывателя тем, что по мере приближения старости возрастает риск умственного расстройства. Специалисты уже выяснили, что избежать незавидной участи в зрелом возрасте можно, например, с помощью физических упражнений. Но если времени и сил на тренировки не хватает, или мешает банальная лень, есть альтернативный вариант – специальный рацион.
Итак, если хотите сохранить молодой разум в пожилом возрасте, ученые рекомендуют вам налегать на печень говядины, морковь, брокколи, фасоль, кукурузу и морепродукты. Эта пища богата витамином B, который помогает мозгу быстро осваивать информацию.
Один из самых полезных элементов для работы мозга – железо. Он в немалом количестве содержится гречневой каше, черном хлебе, яйцах, зеленом яблоке, твороге, а также все в тех же бобах и говяжьей печени. От проблем с памятью уберегут авокадо, морковка и ананасы.
Голова не может хорошо соображать и без глюкозы, которая поступает в организм вместе с углеводами. Специалисты рекомендуют есть фрукты и овощи, содержащие полисахариды, сообщает журнал "Ланцет".
Наконец, важную роль в сохранении здравого рассудка играет витаминный "король" – витамин С. Его полно в цитрусовых, черной смородине и капусте.
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