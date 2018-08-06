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Рак научились усыплять

Фото: GLOBAL LOOK press/Sigrid Gombert
продолжениеУ тучных людей нашли новый недостаток
Смертельная болезнь перестанет угрожать людям

Австралийские ученые сумели победить рак. Они разработали специальное вещество, которое навсегда усыпляет опасные клетки.

Препарат воздействует на белки KAT6A и KAT6B, играющие главную роль в развитии опухолей. Исследование провели на мышах с раком крови. Использование особого вещества увеличило жизнь животных в четыре раза. Кроме того, рост опасных клеток и их распространение полностью остановили. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые считают, что данный метод успешно заменит вредную для здоровья химиотерапию и лучевую терапию.

"Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением", – рассказал профессор Восс.

Специалисты продолжат исследование, чтобы доработать препарат. Возможно, уже скоро человечество полностью избавится от этой опасной болезни.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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