Рак научились усыплять

Смертельная болезнь перестанет угрожать людям

Австралийские ученые сумели победить рак. Они разработали специальное вещество, которое навсегда усыпляет опасные клетки.

Препарат воздействует на белки KAT6A и KAT6B, играющие главную роль в развитии опухолей. Исследование провели на мышах с раком крови. Использование особого вещества увеличило жизнь животных в четыре раза. Кроме того, рост опасных клеток и их распространение полностью остановили. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые считают, что данный метод успешно заменит вредную для здоровья химиотерапию и лучевую терапию.

"Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением", – рассказал профессор Восс.

Специалисты продолжат исследование, чтобы доработать препарат. Возможно, уже скоро человечество полностью избавится от этой опасной болезни.

