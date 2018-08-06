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У тучных людей нашли новый недостаток

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Эксперты дали рекомендации для тех, кто хочет остаться здоровым

Не садитесь на свободное место рядом со слишком толстыми пассажирами – так вы с меньшей вероятностью заболеете гриппом во время эпидемии. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Мичигана.

Проведенное ими исследование показало, что болезнетворные вирусы дольше остаются в организмах тучных людей, чем у тех, чей вес близок к норме. Соответственно, риск подцепить заразу от толстяка в 2 раза выше, чем от человека с обычным телосложением.

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Свои выводы американские исследователи изложили в статье, опубликованной в Journal of Infectious Diseases. Кроме того, медики установили, что тучные люди – те, чей индекс массы тела превышает 30, – чаще умирают от осложнений после гриппа или заболевают пневмонией. 

Отмечается, что, пронаблюдав 1 тысячу 800 американцев в течение трех сезонов эпидемии гриппа, ученые определили, что у взрослых толстяков вирус типа А сохранялся в организме на 42% дольше, чем у других. Еще хуже обстояли дела с теми, кто болел бессимптомно – у них болезнетворные штаммы оставались в телах в 2 раза дольше.

Эксперты полагают, что ожирение нарушает иммунную реакцию организма, поэтому больной дольше остается заразным, сообщает "Свободная пресса".

Валентина МАЙОРОВА
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