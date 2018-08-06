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Мужчин уличили в странной интимной слабости

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Сильный пол становится все более чувствительным

Почти половина мужчин грустят и плачут после полового контакта – к такому выводу пришли австралийские ученые.

Ранее считалось, что грустят и проливают слезы после интимной близости только чересчур сентиментальные дамы, однако недавние исследования заставили усомниться в этом факте.

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Опросив 1 тысячу 208 мужчин, эксперты опубликовали в Journal of Sex & Marital Therapy результаты своих исследований. Выяснилось, что посткоитальный посттравматический стресс хоть раз в жизни испытывали 41% мужчин, еще 20% признались, что такое с ними случилось в последние несколько недель. При этом 3-4% рассказали, что регулярно грустят после секса.

Исследователи считают, что причина печали мужчин после секса кроется отнюдь не в лирических переживаниях. Стрессовые ситуации в жизни, сексуальные дисфункции, а также пережитое в детстве насилие – все это заставляет представителей сильного пола испытывать несвойственную им слабость.

Валентина МАЙОРОВА
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