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Найдено новое средство против старения

Фото: GLOBAL LOOK press/ Nir Alon
Открытие британских специалистов поможет справиться с возрастными болезнями

Ученые из университета Эксетера в Великобритании испытали препарат, позволяющий замедлить возрастные процессы в митохондриях.

В лабораторном эксперименте вещества AP39, AP123 и RT01 воздействовали на клетки эндотелия, которыми выстлана внутренняя поверхность кровеносных сосудов. После применения новых препаратов количество "возрастных" клеток, которые уже не могли делиться, уменьшилось на 50%.

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По мнению исследователей, это открытие поможет бороться не только со старением сосудов, но и с возрастными изменениями организма в целом, сообщает Medical Xрress. "С возрастом человеческое тело накапливает старые клетки, которые функционируют хуже молодых. Это не просто последствия старения, это и есть само старение", – говорит профессор Лорна Харрис из Медицинской школы Эксетерского университета.

Раньше считалось, что такие связанные с возрастом болезни, как рак, деменция или диабет, имеют разные причины, однако сейчас ясно, что они возникают с помощью одного-двух общих механизмов, подчеркивает доктор.

Британские ученые полагают, что их открытие поможет разработать новые терапевтические подходы к лечению этих и других опасных болезней.


Валентина МАЙОРОВА
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