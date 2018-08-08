Женщин избавят от рака

Здоровье
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Немецкие ученые из института изучения старения имени Лейбница нашли белок в организме женщин, который приводит к самому опасному раку груди.
Отмечается, что белок TRPS1 подавляет деятельность здоровых клеток человека. При этом повышенное содержание его в тканях сильно снижает шанс на успешное лечение. Он также убивает и иммунные клетки, которые способны бороться с патологией. Об этом говорится в статье на сайте MedicalXpress.
Специалисты отметили, что это открытие позволит разработать препарат, который уничтожит белок. Таким образом женщин избавят от самого опасного вида рака.
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