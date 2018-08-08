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У худеющих мужчин нашлось неожиданное преимущество

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Природа оказалась более благосклонной к сильному полу

Женщины и мужчины по-разному реагируют на низкокалорийную диету – дамы худеют медленнее. К такому неутешительному выводу пришла международная группа ученых, изучавшая людей, у которых был диагностирован преддиабет.

Хорошая новость заключается в том, что и те, и другие, потеряв около 10% массы тела, смогли избежать диабета, так как уровень инсулина в их крови стабилизировался. 

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Результаты своих исследований медики обобщили в работе, опубликованной в издании Diabetes, Obesity and Metabolism. В течение 8 недель ученые пронаблюдали за более чем 2 тысячами человек, которые в сутки получали с едой не более 930 килокалорий. В среднем потеря веса у мужчин была на 16% больше, отмечают эксперты. 

При этом леди и джентльмены по-разному реагировали на ограничение рациона. Так, женщины избавились не только от вредных килограммов, но и от полезной мускульной массы, однако вместе с этим уровень вредного холестерина у них понизился сильнее, чем у мужчин. Кроме того, окружность бедер у прекрасных дам уменьшилась больше, чем у кавалеров. У похудевших представителей сильного пола, в свою очередь, улучшились сердечный ритм и обмен веществ. 

Результаты исследования доказывают, что более эффективные программы для похудения должны будут учитывать гендерные различия, подчеркнули авторы статьи.

Валентина МАЙОРОВА
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