Для похудения придется "заморозиться"

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори Дэвид Пролого нашли необычный способ уменьшения аппетита у человека.

В исследовании приняли участие 10 испытуемых, страдающих от ожирения первой и второй степени. Им в спину вставляли специальную иглу, через которую в задний ствол блуждающего нерва вводился криогенный газ аргон. Таким образом нерв, который подает сигнал о голоде, частично замораживался. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Society of Interventional Radiology.

После этой процедуры специалисты наблюдали за пациентами в течение 90 дней. Оказалось, что спустя 3 месяца испытуемые в среднем потеряли 14% массы своего тела, так как у них значительно уменьшился аппетит. При этом не было никаких осложнений и побочных эффектов.

"Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, только уменьшаем силу этого сигнала до мозга, чтобы обеспечить новое, устойчивое решение сложной проблемы ожирения", – сказал один из ученых.

Специалисты планируют провести новый эксперимент, чтобы узнать насколько длителен эффект заморозки.