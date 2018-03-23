Раскрыта причина губительности рака
Ученые из университета Базеля нашли новый противораковый белок – протеин LHPP предотвращает неконтролируемое размножение раковых клеток в печени. Он также может выступать биомаркером для диагностики гепатокарциномы (другое название рака печени), сообщает MedicalXpress.
Число заболевших этим опасным недугом в последние годы очень быстро растет. К примеру, в Швейцарии за минувшие 20 лет заболеваемость гепатокарциномой выросла в два раза. Проблема заключается еще и в том, что болезнь часто выявляют на последней стадии, когда печень уже серьезно повреждена и врачи мало что могут сделать. Специалисты надеются, что открытие нового биомаркера поможет медикам предложить больным оптимальную стратегию лечения.
Опухоль в печени развивается, когда мутировавшие клетки начинают бесконтрольно размножаться. Антираковые протеины подавляют этот процесс. Таким образом, открытие абсолютно нового протеина LHPP – серьезный шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями. В ходе экспериментов ученые пришли к выводу, что снижение уровня этого белка приводит к быстрому росту опухоли и уменьшает шансы пациентов выжить: больные, у которых в организме LHPP полностью отсутствовал, умирали от рака в среднем на два года раньше.
Сейчас международная команда исследователей продолжает свои эксперименты и надеется, что открытый ими протеин поможет в борьбе не только с гепатокарциномой, но и с другими видами онкологических заболеваний.
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