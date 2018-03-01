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Найдена защита мозга от рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Kat Woronowicz
Открытие может стать прорывом в лечении опасной глиобластомы

Международная группа ученых при помощи генной инженерии создала иммунные клетки, убивающие опухоли головного мозга.

Специалисты надеются, что их открытие поможет справиться с самым агрессивным видом рака головного мозга – глиобластомой, сообщает MedicalXPress.

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Лишь треть пациентов, больных раком мозга и другими онкологическими болезнями, затрагивающими нервную систему, живут хотя бы 5 лет. Проблема поиска лекарства от этих видов рака является сверхактуальной.

"Глиобластома – такой вид опухоли, который с трудом поддается излечению современными терапевтическими методами", – рассказал один из авторов исследования, профессор Джанпьетро Дотти.

Дотти и его коллеги таким образом модифицировали иммунные Т-лимфоциты мышей, чтобы они были способны уничтожить клетки глиобластомы. При этом отмечается, что обычные лимфоциты со своей задачей не справлялись. 

По словам профессора, исследования на мышах показали обнадеживающие результаты, теперь исследователи планируют провести клинические испытания на людях с прогрессирующей опухолью мозга.

Валентина МАЙОРОВА
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