Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Холод поможет продлить молодость

Фото: GLOBAL LOOK press/Norbert Eisele-Hein
Ученые раскрыли, как работает "ось старения"

Нервные клетки мозга и кишечник – вот кто запускает процессы старения или тормозит их. Это выяснили специалисты из Мичиганского университета (США). Для лабораторных исследований они использовали круглых червей Caenorhabditis elegans. Эти довольно простые организмы хорошо изучены, поэтому на их примере прекрасно видно влияние различных факторов на организм.

Таким образом, ученые выявили, что на старение клеток непосредственно влияет температура окружающей среды, говорится на сайте Мичиганского университета. В частности, при температуре +20°С Caenorhabditis elegans живут в 40 раз дольше, чем при температуре +34°С. Это происходит, потому что термочувствительные нервные клетки червя – нейроны IL-1 – при прохладной температуре способствуют выработке серотонина, а также посылают сигнал в ткани кишечника, где, в свою очередь, активизируется белок DAF-16, отвечающий за продолжительность жизни.

По теме

При жаре, напротив, производительность белка DAF-16 меньше, зато другой тип нейронов – ASJ – способствует выделению инсулиноподобных белков, которые тормозят работу DAF-16 и, соответственно, сокращают продолжительность жизни червя.

Ученые предполагают, что аналогичная "ось старения" есть не только у червей, но и всех других живых организмов, включая человека. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грудинин устроил балаган на "Первом канале"

После громкого выступления политик покинул студию

Американцам посоветовали слушать Путина

В России объяснили демонстрацию президентом новых вооружений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей