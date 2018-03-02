Ученые раскрыли, как работает "ось старения"

Нервные клетки мозга и кишечник – вот кто запускает процессы старения или тормозит их. Это выяснили специалисты из Мичиганского университета (США). Для лабораторных исследований они использовали круглых червей Caenorhabditis elegans. Эти довольно простые организмы хорошо изучены, поэтому на их примере прекрасно видно влияние различных факторов на организм.

Таким образом, ученые выявили, что на старение клеток непосредственно влияет температура окружающей среды, говорится на сайте Мичиганского университета. В частности, при температуре +20°С Caenorhabditis elegans живут в 40 раз дольше, чем при температуре +34°С. Это происходит, потому что термочувствительные нервные клетки червя – нейроны IL-1 – при прохладной температуре способствуют выработке серотонина, а также посылают сигнал в ткани кишечника, где, в свою очередь, активизируется белок DAF-16, отвечающий за продолжительность жизни.

При жаре, напротив, производительность белка DAF-16 меньше, зато другой тип нейронов – ASJ – способствует выделению инсулиноподобных белков, которые тормозят работу DAF-16 и, соответственно, сокращают продолжительность жизни червя.

Ученые предполагают, что аналогичная "ось старения" есть не только у червей, но и всех других живых организмов, включая человека.