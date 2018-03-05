Ученые создали новую вакцину от онкологический болезни

Американские ученые в результате исследований обнаружили вирусоподобные частицы Qβ, которые помогают иммунной системе побороть рак, сообщают MedicalXpress.

Оказалось, частицы Qβ поражают кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи хотят совместить инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA). TACA – это продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастазов, что считается вторичным очагом злокачественного новообразования.

Соединенные Qβ и TACA образуют Т-лимфоциты, которые способны распознавать углеводные антигены на раковых образованиях и уничтожать их.

Ученые собираются испытать вакцину на собаках, которые больны остеосаркомой – опухолью костей. Данное заболевание встречается и у людей.

На сегодняшний день исследователи вплотную пытаются "побороть" онкологию. Так, ранее стало известно, что белковый фермент RIPK1, который участвует в некрозе клеток, способен предотвращать рост злокачественных опухолей и метастазов.