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Найден смертельный для рака вирус

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
продолжениеПтица оказалась вреднее рыбы
Ученые создали новую вакцину от онкологический болезни

Американские ученые в результате исследований обнаружили вирусоподобные частицы Qβ, которые помогают иммунной системе побороть рак, сообщают MedicalXpress.

Оказалось, частицы Qβ поражают кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи хотят совместить инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA). TACA – это продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастазов, что считается вторичным очагом злокачественного новообразования.

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Соединенные Qβ и TACA образуют Т-лимфоциты, которые способны распознавать углеводные антигены на раковых образованиях и уничтожать их.

Ученые собираются испытать вакцину на собаках, которые больны остеосаркомой – опухолью костей. Данное заболевание встречается и у людей.

На сегодняшний день исследователи вплотную пытаются "побороть" онкологию. Так, ранее стало известно, что белковый фермент RIPK1, который участвует в некрозе клеток, способен предотвращать рост злокачественных опухолей и метастазов.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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