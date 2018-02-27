Победить рак поможет температура
Процесс нагревания и заморозки, известный как двойная термальная абляция, убивает раковые клетки в поджелудочной железе даже в том случае, когда традиционные методы лечения, такие как химиотерапия и лучевая терапия, не приносят результата. К такому сенсационному выводу пришли ученые из университета Бингемтона в США, сообщает MedicalXPress.
Авторы исследования подчеркивают, что ни нагревание, ни охлаждение клеток опухоли сами по себе не приводят к их гибели, однако если последовательно запустить эти процессы, то раковые клетки уничтожаются полностью.
Клетки организма, в особенности клетки опухоли, способны развивать механизмы самозащиты, рассказал один из авторов исследования Кеннет Бауманн. Теперь ученым предстоит выяснить, почему именно двойная термальная абляция нарушает механизм защиты раковых клеток, чтобы сделать процесс уничтожения вредоносных новообразований более эффективным.
Рак поджелудочной железы – один из самых опасных видов онкологии: для 95% пациентов болезнь заканчивается летальным исходом из-за того, что обычные методы лечения являются неэффективными.
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