Птица оказалась вреднее рыбы
Ученые из Дальнего Востока обнаружили наибольшее число пестицидов у организмов живых существ с большим содержанием жировой ткани, сообщает ДВФУ.
Занимаясь несколько лет изучением морских птиц и млекопитающих Тихого океана, исследователи определили наличие у них хлорорганических пестицидов (ХОП). Долгожительство также играет роль в образовании вещества.
"Виды, которые живут долго, накапливают больше пестицидов. Например, в организмах мелких рыб пестицидов содержится немного. Однако у морских птиц, млекопитающих и хищников, которые питаются этой рыбой, уровень концентрации ХОП высокий", – отмечают ученые.
Из-за большого количества жира млекопитающие обходят птиц по содержанию синтетического вещества в организме.
Также научные деятели отметили, что у обитателей Берингова моря пестицидов содержится меньше, чем в других районах Тихого океана.
Отметим, что, получая информацию о накоплении ХОП у живых морских организмов, исследователи способны отследить загрязненность на данной территории, провести анализ состояния окружающей среды. Это означает, что локальная экологическая ситуация находится под контролем.
Напомним, что данные синтетические вещества обширно применяют в химической индустрии, в земледелии и являются достаточно высокотоксичными, опасными для полезных насекомых, птиц, млекопитающих, земноводных и рыб.
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