Ученые нашли способ омоложения
Австралийские и американские ученые сделали сенсационное открытие: введение в организм двух молекул поможет обратить вспять процессы старения.
С возрастом из-за ухудшения кровоборащения снижается и функционирование мышц и внутренних органов человека. Особенно резкие изменения происходят в организме после 50 лет. Ранее доктора рекомендовали физические упражнения для того, чтобы улучшить приток крови и замедлить процессы старения. Теперь ученые предложили принципиально новый подход, сообщает EurekAlert. Выяснилось, что внесение в организм определенных веществ резко улучшает кровоснабжение, сокращает дряхление и повышает общую выносливость организма.
Мыши, которым вводили никотинамида мононуклеотид (NMN) и сероводород стали гораздо более крепкими: они пробегали на 50-60% большие расстояния, чем грызуны из контрольной группы. Если же к лекарствам добавлялись физические упражнения, результат становился еще более впечатляющим. Так 32-месячная мышь (по человеческим меркам это около 90 лет) после четырех недель введения NMN и сероводорода увеличила дистанцию пробега в два раза по сравнению со своей ровесницей, которой не давали лекарства и не тренировали.
Отмечается, что в 2017 году в Бостоне экспериментальные препараты начали тестироваться на людях, вторая фаза испытаний завершится в этом году.
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