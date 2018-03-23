Ученые нашли способ омоложения

Новый метод поможет в солидном возрасте обрести здоровье как у молодого человека

Австралийские и американские ученые сделали сенсационное открытие: введение в организм двух молекул поможет обратить вспять процессы старения.

С возрастом из-за ухудшения кровоборащения снижается и функционирование мышц и внутренних органов человека. Особенно резкие изменения происходят в организме после 50 лет. Ранее доктора рекомендовали физические упражнения для того, чтобы улучшить приток крови и замедлить процессы старения. Теперь ученые предложили принципиально новый подход, сообщает EurekAlert. Выяснилось, что внесение в организм определенных веществ резко улучшает кровоснабжение, сокращает дряхление и повышает общую выносливость организма.

Мыши, которым вводили никотинамида мононуклеотид (NMN) и сероводород стали гораздо более крепкими: они пробегали на 50-60% большие расстояния, чем грызуны из контрольной группы. Если же к лекарствам добавлялись физические упражнения, результат становился еще более впечатляющим. Так 32-месячная мышь (по человеческим меркам это около 90 лет) после четырех недель введения NMN и сероводорода увеличила дистанцию пробега в два раза по сравнению со своей ровесницей, которой не давали лекарства и не тренировали.

Отмечается, что в 2017 году в Бостоне экспериментальные препараты начали тестироваться на людях, вторая фаза испытаний завершится в этом году.