Частичный отказ от еды в молодости подарит здоровую и активную старость

Простой способ продлить жизнь открыли ученые Пеннингтонского биомедицинского университета (США). Опытным путем они выяснили, что сокращение потребляемых калорий всего на 15% в день замедляет процесс старения клеток. А если скорректировать питание таким образом, чтобы потреблять на 25% калорий меньше, то продолжительность жизни в среднем увеличится на 7 лет.

В исследовании, о котором рассказывается на сайте MedicalXpress, приняли участие более 70 человек в возрасте от 21 до 50 лет, причем никто из них не страдал ожирением. Их разделили на группы, при этом 47 добровольцам пришлось сократить потребление калорий на 15% и придерживаться такой диеты в течение двух лет. В конце срока они прошли обследование. Оказалось, что 34 человека из первой подгруппы потеряли в среднем 9 кг веса, однако никаких побочных эффектов типа анемии или потери костной ткани у них не произошло.

Зато из-за снижения потребностей организма в энергии для перерабатывания пищи у них замедлился метаболизм и, как следствие, скорость образования активных форм кислорода. А ведь именно окислительные процессы, которые вызывает свободный кислород, приводят ко многим заболеваниям, в том числе диабету, атеросклерозу, ревматизму и даже онкологии.

В общем, есть нужно меньше даже тем, кто не склонен к полноте, резюмировали ученые. Полезно также устраивать разгрузочные дни. Об этом хорошо знает бывшая летчица, Герой Украины, а ныне снова арестантка Надежда Савченко. У нее – очередная голодовка, после которой, вот увидите, Надежда станет только краше.