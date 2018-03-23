Голодовка продлит жизнь
Простой способ продлить жизнь открыли ученые Пеннингтонского биомедицинского университета (США). Опытным путем они выяснили, что сокращение потребляемых калорий всего на 15% в день замедляет процесс старения клеток. А если скорректировать питание таким образом, чтобы потреблять на 25% калорий меньше, то продолжительность жизни в среднем увеличится на 7 лет.
В исследовании, о котором рассказывается на сайте MedicalXpress, приняли участие более 70 человек в возрасте от 21 до 50 лет, причем никто из них не страдал ожирением. Их разделили на группы, при этом 47 добровольцам пришлось сократить потребление калорий на 15% и придерживаться такой диеты в течение двух лет. В конце срока они прошли обследование. Оказалось, что 34 человека из первой подгруппы потеряли в среднем 9 кг веса, однако никаких побочных эффектов типа анемии или потери костной ткани у них не произошло.
Зато из-за снижения потребностей организма в энергии для перерабатывания пищи у них замедлился метаболизм и, как следствие, скорость образования активных форм кислорода. А ведь именно окислительные процессы, которые вызывает свободный кислород, приводят ко многим заболеваниям, в том числе диабету, атеросклерозу, ревматизму и даже онкологии.
В общем, есть нужно меньше даже тем, кто не склонен к полноте, резюмировали ученые. Полезно также устраивать разгрузочные дни. Об этом хорошо знает бывшая летчица, Герой Украины, а ныне снова арестантка Надежда Савченко. У нее – очередная голодовка, после которой, вот увидите, Надежда станет только краше.
Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой
Брюссель отзывает своего представителя
Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами
В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина