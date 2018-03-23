Найден способ избежать рака

Человеку необходимо избегать воздействия негативных факторов, чтобы продлить себе жизнь

Ученые Центра исследования рака в Великобритании нашли способ, с помощью которого можно избежать смертельного заболевания.

Специалисты проанализировали факторы, которые приводят к развитию опасной болезни. Они утверждают, что только в Англии в год можно предотвратить более 135 тыс. случаев злокачественных опухолей, если человек будет вести здоровый образ жизни и убережется от воздействия негативных факторов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Основной причиной появления новообразования является табачный дым. Другим фактором считается избыточный вес, способствующий развитию рака около 6,3% от всех случаев в год. При этом сигареты в основном приводят только к заболеванию легких, тогда как при ожирении могут пострадать любые органы человека.

Также к возникновению смертельного заболевания приводят чрезмерное пребывание на солнце, алкоголь и загрязнение воздуха.