Последние исследования американских специалистов позволили по-новому взглянуть на процессы омоложения

Специалисты университета Сент-Луиса выяснили, как работает механизм преждевременого старения у детей, больных синдромом Хатчинсона-Гилфорда (прогерия) – при этом заболевании организм стремительно дряхлеет.

По мнению ученых, в этом виноваты сбои в делении клеток и дефект иммунной системы, сообщает EurekAlert. Больные прогерией дети страдают от генной мутации, которая вызывает все симптомы старения, включая дефицит костной массы, дряблость кожи, потерю волос и атеросклероз. Поэтому пациенты, которым поставили этот страшный диагноз, умирают в подростковом возрасте от инсульта или инфаркта.



Профессор Сюзана Гонзало вместе со своими коллегами пришла к выводу, что болезнь Хатчинсона-Гилфорда приводит к тому, что в организме ломается механизм воспроизводства клеток, и новые клетки перестают получать ДНК-информацию. Кроме того, генетические поломки ведут к появлению воспалительных процессов, что также ослабляет здоровье человека.

Ученые использовали для устранения клеточных проблем витамин D и были приятно удивлены результатом. Выяснилось, что с его помощью можно запустить процесс омоложения организма на клеточном уровне.

Доктор Гонзало уверена, что ее работа поможет не только больным прогерией, но и внеет вклад в борьбу со старением в целом.



