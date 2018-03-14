Активный образ жизни необходим для вечной молодости

Старение тела помогут затормозить упражнения, повышающие выносливость. К такому выводу пришли ученые из Гуэлфского университета Канады.

В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте 20 и 70 лет. Специалисты изучали механизм старения мышц, проанализировав клеточный метаболизм у мужчин. Оказалось, что с течением времени в клетках в 10 раз снижается чувствительность к аденозиндифосфату (АДФ). Из этой молекулы образуется АТФ в процессе дыхания, которая является источником энергии для организма. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Ученые взяли у пожилых испытуемых АДФ и добавили его в ткани растений. В результате наблюдался значительный рост концентрации активных форм кислорода, которые приводят к повреждениям клеток и старению.

После этого подопечные выполняли интенсивные физические упражнения на протяжении 12 недель. В результате их клетки перестали разрушаться и возрастные изменения замедлились.

Исследователи рекомендуют постоянно следить за своим здоровьем, заниматься плаванием, кататься на велосипеде и больше времени проводить на улице.