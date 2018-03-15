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Ожирение угрожает неизлечимым раком

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
При избыточном весе лекарства неэффективны

Ожирение препятствует успешному лечению рака молочной железы. К такому выводу пришли специалисты из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США.

В исследовании приняли участие 99 пациентов с опасным заболеванием. При этом у 70% был избыточный вес. Опухоли у них содержали в себе большую долю жировой ткани, а размеры в несколько раз превышали новообразования людей с более низким индексом массы тела. Ожирение также повышает уровень воспалительных процессов, что осложняет лечение. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Специалисты провели курс лечения с помощью препарата бевацизумаба. Оказалось, что средство не давало положительного эффекта из-за того, что жировая ткань в опухолях имеет малое число кровеносных сосудов. По этой причине лекарство не проникало внутрь новообразований.

Ученые планируют разработать новые средства и методы, которые помогут людям с избыточным весом успешней лечить раковые заболевания.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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