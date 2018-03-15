Сон опасен для жизни

Долго спать вредно, мало – смертельно опасно

Чтобы не страдать от недосыпа, можно спать про запас. Об этом сообщил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов на пресс-конференции в четверг, 15 марта.

"Если людям давать возможность запастись сном – например, в течение недели на два часа спать больше, – а потом резко сократить у них время сна – до трех часов, например, они будут демонстрировать неплохие показатели", – говорит ученый.

Однако результат от такого ночного отдыха продержится не более двух недель. Допустима и обратная ситуация, когда человек высыпается на выходных после рабочей недели, сообщают "РИА Новости".

Исследователь утверждает, что опасным для здоровья может быть не только недостаток сна, но и его переизбыток. Так, люди, которые уделяют ночному отдыху меньше шести часов, чаще страдают артериальной гипертонией, сахарным диабетом, могут иметь больше проблем с иммунитетом. Увеличивается и риск ранней смерти. Слишком долгий сон способен повлиять на развитие других болезней, но их доказательность пока еще не ясна.

Для того чтобы сохранить свое здоровье и оставаться бодрым весь день, Полуэктов рекомендует спать от семи до девяти часов в день.