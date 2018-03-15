Лучшую диету придумали бедняки
У знаменитой средиземноморской системы питания появился серьезный конкурент – викторианская диета. Британские ученые пришли к выводу, что пища, которую в XIX столетии ели простые ирландские и шотландские рабочие, сохраняет здоровье на долгие годы.
Подробности сенсационного открытия были опубликованы в The Independent. Каковы основные принципы крестьянской викторианской диеты? Ее отличает обильное потребление рыбы, молока и молочных продуктов, кукурузы и простых фруктов, ягод и овощей. Картошка с селедкой, треска и пикша, овсянка, мясо не чаще двух раз в неделю, мидии и другие морепродукты, а также груши и клубника на десерт – вот что нужно для хорошего самочувствия и крепкого здоровья.
При этом исследователи напоминают, что порой крестьяне питались достаточно скудно, и рекомендуют устраивать разгрузочные дни. "Мы считаем, что ограничение калорийности питания запускает в организме процессы, которые укрепляют здоровье и помогают предотвратить болезни", – говорит диетолог Ким Пирсон (Kim Pearson).
Ученые считают, что несмотря на внешние различия, средиземноморская и викторианская диеты имеют и много общего. И там, и там под запретом белый хлеб, маргарин и другие трансжиры, рафинированный сахар. Зато рыбу, овощи, морепродукты и фрукты можно есть практически без ограничений.
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