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Найдена идеальная и простая диета

Фото: GLOBAL LOOK press
Больше не нужно изнурять себе голоданием и тренировками, чтобы добиться идеальной фигуры

Главный секрет хорошей формы кроется в регулярном потреблении воды. Обычному человеку нужно примерно 8 стаканов жидкости в день, хотя можно выпивать и больше. При этом стоит учесть, что примерно пятую часть этого объема мы получаем вместе с едой. Прежде всего, разумеется, большое количество воды содержится в овощах и фруктах.

По словам профессионального диетолога и пресс-секретаря Академии питания и диетологии США Кэролайн Пассаррелло, потребление воды помогает людям избавиться от усталости, предотвращает голод и повышает метаболизм.

"Вода держит тело в тонусе, позволяя ему работать более эффективно", - цитирует специалиста CNN.

Все дело в том, что наш организм часто ошибочно принимает жажду за голод. Ученые уверяют, что если каждый день выпивать стакан перед приемом пищи, то можно снизить калорийность своего недельного рациона на 1 тыс. калорий. Таким образом, за год можно потерять до 30 кг веса.

Если надоест пить обычную воду, то в нее можно добавить ломтики овощей или фруктов. Диетологи рекомендуют класть апельсин, лимон, клубнику и огурец.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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