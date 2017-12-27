Жизнь без секса вредит потомкам

Найти партнера для полового контакта пытаются даже рыбы

Отсутствие половой близости приводит к вымиранию рода. Как выяснили ученые, размножение "бесконтактным" путем у позвоночных животных случается, но ни к чему хорошему не приводит.

Вообще, в природе известны два способа непорочного зачатия. Во-первых, самооплодотворение яйцеклетки может начаться само по себе, и тогда животное развивается, но получает половинчатый набор хромосом, что делает его более слабым. Во-вторых, две яйцеклетки могут слиться друг с другом, но опять же новый организм получается неполноценным, хотя и жизнеспособным. В частности, таких животных, родившихся в результате бесполового контакта, чаще атакуют паразиты.

Для более детального изучения возможности жизни общества без секса американские ученые обратились к подводному миру. В частности, стали пристально наблюдать за тропическими рыбками-ривулусами, про которых известно, что они однополые и размножаются "непорочными" способами.

Специалисты ожидали, что ДНК у всех должны быть практически идентичными. Однако рыбки преподнесли сюрприз, говорится в статье издания Genome. Отдельные участки у них оказались настолько пестрыми, что говорить об одном-единственном родителе явно не приходится.

Дальнейшее наблюдение показало, что среди основной массы этих рыб-гермафродитов все-таки периодически рождаются чисто самцы. И остальные члены стаи стараются не заниматься самооплодотворением, а скреститься с этим редким индивидом. Это и дало возможность выжить позвоночным обитателям подводного царства и населению всей нашей планеты в целом.