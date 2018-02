Напиток могут начать маркировать как опасный продукт

В суде американского штата Калифорния в настоящее время рассматривается необычное дело. Если иск Совета по исследованию ядовитых веществ (Council for Education and Research on Toxics) будет удовлетворен, кофейни и автозаправки, на которых продается кофе, будут обязаны вывесить таблички, предупреждающие о том, что кофе может вызвать рак.

Нарушителям придется заплатить штраф, отмечает Science Alert.

Группа исследователей, подавшая иск, считает, что в кофе содержится акриламид - вещество, которое считается канцерогенным.

При этом клинически факт опасности акриламида не доказан. Известно, что в больших дозах это химическое соединение действительно вызывает рак у некоторых подопытных животных. Однако, как подчеркивают эксперты, лабораторные мыши получали дозы акриламида, в сотни тысяч раз превышающие те, которые получает с едой человек. При этом следует отметить, что акриламид образуется при жарке практически любой растительной пищи - овощей и злаков, а отнюдь не только кофе. Верно и обратное - невозможно поджарить кофейные зерна и при этом не получить соединений акриламида.

Специалисты напоминают, что недавние исследования показали полезность кофе для здоровья. Так, любители этого напитка реже болеют циррозом печени и раком печени. Те, кто выпивают не менее четырех чашек кофе в день, на 19% меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом, отмечают эксперты, риск заболеть раком снижается у кофеманов на 18% по сравнению с любителями других напитков. И наконец, поклонники кофе с меньшей вероятностью столкнутся в будущем с болезнью Альцгеймера или старческой деменцией.