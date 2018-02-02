Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В США признали кофе вредным

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Напиток могут начать маркировать как опасный продукт

В суде американского штата Калифорния в настоящее время рассматривается необычное дело. Если иск Совета по исследованию ядовитых веществ (Council for Education and Research on Toxics) будет удовлетворен, кофейни и автозаправки, на которых продается кофе, будут обязаны вывесить таблички, предупреждающие о том, что кофе может вызвать рак. 

Нарушителям придется заплатить штраф, отмечает Science Alert. 

По теме

Группа исследователей, подавшая иск, считает, что в кофе содержится акриламид - вещество, которое считается канцерогенным.

При этом клинически факт опасности акриламида не доказан. Известно, что в больших дозах это химическое соединение действительно вызывает рак у некоторых подопытных животных. Однако, как подчеркивают эксперты, лабораторные мыши получали дозы акриламида, в сотни тысяч раз превышающие те, которые получает с едой человек. При этом следует отметить, что акриламид образуется при жарке практически любой растительной пищи - овощей и злаков, а отнюдь не только кофе. Верно и обратное - невозможно поджарить кофейные зерна и при этом не получить соединений акриламида.

Специалисты напоминают, что недавние исследования показали полезность кофе для здоровья. Так, любители этого напитка реже болеют циррозом печени и раком печени. Те, кто выпивают не менее четырех чашек кофе в день, на 19% меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом, отмечают эксперты, риск заболеть раком снижается у кофеманов на 18% по сравнению с любителями других напитков. И наконец, поклонники кофе с меньшей вероятностью столкнутся в будущем с болезнью Альцгеймера или старческой деменцией.

Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль рухнет весной

В это время американскому доллару прочат небывалый рост

Зарплаты взлетели до небес

В правительстве говорят, что оклады увеличиваются рекордными темпами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей