Стресс на работе приводит к раку

Постоянный цейтнот и стремление обойти конкурентов оборачивается депрессиями и злокачественными образованиями

Хронический социальный стресс приводит к сбою в работе мозга, ослаблению иммунитета и даже развитию онкологических заболеваний. К таким выводам пришли российские ученые.

Жизнь-борьба, постоянное чувство неудовлетворенности достигнутым, хронический недосып и даже выходные с телефоном в руке - все это способствует состоянию стресса, хорошо знакомого современному обществу. Люди настолько привыкают жить в вечной гонке, что не чувствуют грань, за которой начинаются необратимые последствия в организме.

Первое из них - психоэмоциональное расстройство, или депрессия. Дальше - хуже, выяснили ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) совместно с коллегами из Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

В своем исследовании они опирались на наблюдения за состоянием здоровья грызунов, у которых поддерживали высокий уровень социального стресса. Подопытные мыши становились нервными, подверженными инфекциям. Более того, у многих развивались процессы канцерогенеза, то есть появления злокачественных опухолей.

Сейчас ученые пытаются разработать медикаментозную терапию, воздействующую на эмоциональное состояние человека с тем, чтобы предупредить развитие смертельных заболеваний. В частности, уже удалось установить, что антидепрессанты, принимаемые на ранней стадии социального стресса, оказывают более позитивный эффект, чем витамины и иммуностимуляторы. Работа в этом направлении продолжается.