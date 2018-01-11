Стресс на работе приводит к раку

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Хронический социальный стресс приводит к сбою в работе мозга, ослаблению иммунитета и даже развитию онкологических заболеваний. К таким выводам пришли российские ученые.
Жизнь-борьба, постоянное чувство неудовлетворенности достигнутым, хронический недосып и даже выходные с телефоном в руке - все это способствует состоянию стресса, хорошо знакомого современному обществу. Люди настолько привыкают жить в вечной гонке, что не чувствуют грань, за которой начинаются необратимые последствия в организме.
Первое из них - психоэмоциональное расстройство, или депрессия. Дальше - хуже, выяснили ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) совместно с коллегами из Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.
В своем исследовании они опирались на наблюдения за состоянием здоровья грызунов, у которых поддерживали высокий уровень социального стресса. Подопытные мыши становились нервными, подверженными инфекциям. Более того, у многих развивались процессы канцерогенеза, то есть появления злокачественных опухолей.
Сейчас ученые пытаются разработать медикаментозную терапию, воздействующую на эмоциональное состояние человека с тем, чтобы предупредить развитие смертельных заболеваний. В частности, уже удалось установить, что антидепрессанты, принимаемые на ранней стадии социального стресса, оказывают более позитивный эффект, чем витамины и иммуностимуляторы. Работа в этом направлении продолжается.
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