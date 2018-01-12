Секрет долголетия оказался прост

От преждевременной смерти уберегут активные физические упражнения

Простая зарядка оказалась способна снизить риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой и предупредить старение организма. Данные выводы сделали кардиологи Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса (США) после двухгодичного эксперимента.

Для своих целей ученые собрали две группы людей среднего возраста. Одним пришлось заниматься йогой, а другим - активными, но простыми физическими упражнениями. Занятия были регулярными, по 4-5 раз в неделю, но короткими - по полчаса или часу, если это была пешая или велосипедная прогулка на свежем воздухе. Причем нагрузки в обеих группах повышались постепенно и достигли максимума через 10 месяцев от старта эксперимента, пишет РИА "Новости" со ссылкой на MedicalXpress.

Наблюдения за состоянием участников исследования показали, что насыщение крови кислородом у людей, занимающихся обычной зарядкой, за два года возросло на 18%, а пластичность сердечной мышцы увеличилась на 25%. Соответственно, риск инфаркта и прочих проблем существенно снизился.

Таким образом, продлить жизнь оказалось довольно просто. Главное - начать делать зарядку до того, как стукнет 65 лет, - позже может быть уже поздно, предупреждают медики.