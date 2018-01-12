Наблюдение за настроением человека поможет в профилактике опасного недуга

Беспокойство и депрессия оказались первыми признаками развития болезни Альцгеймера.

Американские ученые выяснили, что формирование белковых бляшек в клетках мозга меняет настроение человека в худшую сторону, сообщает American Journal of Psychiatry.

По словам Нэнси Донован (Nancy Donovan) из университета Гарварда, при Альцгеймере депрессия возникает раньше, чем ухудшение когнитивных способностей, поэтому, если дальнейшие исследования подтвердят эту гипотезу, можно будет совершить прорыв в ранней диагностике и лечении болезни.

В настоящее время считается, что болезнь Альцгеймера является следствием накопления в нейронах белка бета-амилоида, напоминает РИА "Новости". Патогенное вещество складывается из "кусочков" белка APP, участвующего в починке поврежденных нейронов и формировании межнейронных связей.

За последние годы исследователи совершили ряд прорывных открытий в изучении этого опасного недуга. Выяснилось, что болезнь может быть заразной, кроме того, были намечены некоторые методы лечения. Однако главного пока не произошло: лекарство от болезни Альцгеймера не найдено. Экспериментальные препараты улучшают только состояние лабораторных животных и бесполезны для человека.

Гарвардские ученые наблюдали за 270 добровольцами в возрасте от 60 до 90 лет и пришли к выводу, что даже небольшое увеличение количества бляшек бета-амилоида в головном мозге вызывало сильное ухудшение самочувствия испытуемых: они начинали тревожиться и впадали в депрессию. По мнению медиков, внимательное наблюдение за психологическим состоянием больного поможет предсказать развитие болезни, не дожидаясь появления таких опасных симптомов, как угасание ума и ухудшение памяти, что позволит начать лечение до того, как недуг нанесет непоправимый ущерб.