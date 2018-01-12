Впервые за последние 12 лет инфекция отступает

Пока она сдает позиции в одном из регионов, но лиха беда начало. А в другом краю в два раза снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом и многом другом - в обзоре региональной российской прессы на "Утре".

Итоги 2017 г. подвели врачи в Тюменской области. И оказалось, что зараженных ВИЧ-инфекцией тюменцев стало меньше, чем годом ранее, радует Nashgorod.ru. Число новых заболевших сократилось до 16,8%: в 2016 г. было выявлено 935 зараженных ВИЧ тюменцев, а в 2017-м - 801. Количество беременных женщин, больных ВИЧ, снизилось почти на 22,5%. Падают негативные показатели и среди наркоманов и выходящих на свободу зэков.

А в Удмуртии по сравнению с прошлым годом в два раза снизилась заболеваемость ОРВИ, констатирует Udm-info.ru, опираясь на данные пресс-службы местного Управления Роспотребнадзора. С начала января заболели 5 тысячи 455 жителей республики, из них 4 тысячи 296 - дети.

При этом в Омской области больше всего сэкономили на дорогах и больницах. Более 1,8 млрд руб. - на закупках, приводит данные Gorod55.ru. Самыми "экономными" оказались аукционы на проведение дорожных работ и в сфере здравоохранения.

Тем временем в Приморье скоро начнут судить бывшего борца с коррупцией. Он попался на крупной взятке, сообщает Vostokmedia.com. Занимаясь расследованием дела одной фирмы, у которой были крупные долги по кредитам, полицейский предложил учредителю избавиться от ответственности за 1,5 млн рублей.

Совсем беда в Ставропольском крае: цены на бензин уверенно и без остановок ползут вверх. К примеру, передает Newstracker.ru, в декабре 2017 г. стоимость топлива по сравнению с таким же периодом 2016-го увеличилась в среднем на 7,3%. Если поточнее, то АИ-92 подорожал на 7,8%, АИ-95 - на 6,4%, а дизельное топливо - на 13,2%.

В одном из районов Нижнего Новгорода ограблен офис микрозаймов, рассказал Newsnn.ru источник. Сегодня днем в финансовую организацию ворвался неизвестный мужчина в маске. Схватив деньги, он скрылся. На месте работают сотрудники ЧОПа и полицейские.

Пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по перечислению денег из России заняла Башкирия, пишет Mkset.ru. Из республики за границу за это время утекло $17,4 миллиона. Это намного больше по сравнению с таким же периодом 2016 г. - тогда в третьем квартале за границу ушло $8,8 миллиона.

Горячая линия по вопросам зачисления новых учеников в школу начинает свою работу в Нижнем Тагиле с 22 января. Она будет работать с 15:00 до 17:00 по местному времени, предупреждает Tagilcity.ru. А с 1 февраля станут принимать заявления для записи будущих первоклашек.

Из лесов Ростова-на-Дону после новогодних выходных вывезли около 15 т мусора. Это бытовые отходы, покрышки и случайный мусор, уточняет Rostovgazeta.ru. Также очистили территорию на площади 307 тыс. кв. метров. Повеселились местные жители...

Между тем довольны зимними каникулами остались почти три четверти россиян, отмечает FlashNord со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМа. Порадовала новогодняя неделя меньшее число россиян (78% в 2017 г. и 73% в 2018-м). А предпочтения в видах отдыха в этот период не изменились. Почти такой же осталась и сумма средних расходов на празднование.