Фастфуд убивает иммунитет

Богатая жирами пища значительно ухудшает здоровье человека

Частое употребление фастфуда изменяет работу иммунной системы, и организм постоянно находится в состоянии "чрезвычайного положения". К такому выводу пришли ученые из Германии. Статья опубликована в журнале Cell.

Исследователи разделили мышей на две группы. Одни питались только жирной пищей, другие получали сбалансированное питание без фастфуда.

Оказалось, что у животных, которые ели "вредную" еду, в крови значительно повысилось число иммунных клеток - гранулоцитов и моноцитов. При этом у мышей поменялась структура ДНК костного мозга, из которого как раз и формируется иммунитет. Эти изменения стали необратимыми. Таким образом, организм постоянно находится в режиме ожидания угрозы, то есть в "чрезвычайном положении".

Ученые провели такой же эксперимент и на людях. В исследовании приняли участие 120 человек. Оказалось, что у них так же "перепрограммировался" иммунитет. Главным виновником этого стал ген NLRP3, который считывает различные сигналы из внешней среды. Однако как именно он узнает о потреблении фастфуда, пока неизвестно. Эксперты изучат этот вопрос в новых исследованиях.

Между тем за последние несколько лет ученые доказали, что потребление жирной пищи в большом объеме вызывает болезнь Альцгеймера, диабет и различные аллергии.