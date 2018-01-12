Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фастфуд убивает иммунитет

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Ribnitzky
Богатая жирами пища значительно ухудшает здоровье человека

Частое употребление фастфуда изменяет работу иммунной системы, и организм постоянно находится в состоянии "чрезвычайного положения". К такому выводу пришли ученые из Германии. Статья опубликована в журнале Cell.

Исследователи разделили мышей на две группы. Одни питались только жирной пищей, другие получали сбалансированное питание без фастфуда.

Оказалось, что у животных, которые ели "вредную" еду, в крови значительно повысилось число иммунных клеток - гранулоцитов и моноцитов. При этом у мышей поменялась структура ДНК костного мозга, из которого как раз и формируется иммунитет. Эти изменения стали необратимыми. Таким образом, организм постоянно находится в режиме ожидания угрозы, то есть в "чрезвычайном положении".

Ученые провели такой же эксперимент и на людях. В исследовании приняли участие 120 человек. Оказалось, что у них так же "перепрограммировался" иммунитет. Главным виновником этого стал ген NLRP3, который считывает различные сигналы из внешней среды. Однако как именно он узнает о потреблении фастфуда, пока неизвестно. Эксперты изучат этот вопрос в новых исследованиях.

Между тем за последние несколько лет ученые доказали, что потребление жирной пищи в большом объеме вызывает болезнь Альцгеймера, диабет и различные аллергии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей