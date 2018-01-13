Россияне губят себя опасным жиросжигателем

Вещество, предназначенное для производства красителей и пропитки дерева и тканей, рекламируют как средство для похудания

Роспотребнадзор выпустил предупреждение об опасности употребления вещества, рекламируемого в качестве жиросжигателя.

Речь идет о так называемом жиросжигателе DNP, который содержит вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). "Указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

DNP незаконно рекламируется как жиросжигатель и реализуется в интернете, в том числе через соцсети. При этом динитрофенол используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для приема внутрь.

Роспотребнадзор просит не покупать и не употреблять этот продукт. Тем, кто его уже приобрел, рекомендуют обращаться по телефонам горячих линий ведомства, а также писать на электронную почту depart@gsen.ru.