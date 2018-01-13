Россияне губят себя опасным жиросжигателем

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Роспотребнадзор выпустил предупреждение об опасности употребления вещества, рекламируемого в качестве жиросжигателя.
Речь идет о так называемом жиросжигателе DNP, который содержит вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). "Указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
DNP незаконно рекламируется как жиросжигатель и реализуется в интернете, в том числе через соцсети. При этом динитрофенол используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для приема внутрь.Роспотребнадзор просит не покупать и не употреблять этот продукт. Тем, кто его уже приобрел, рекомендуют обращаться по телефонам горячих линий ведомства, а также писать на электронную почту depart@gsen.ru.
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