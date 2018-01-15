В знакомых всем упаковках чая нашли вредные соединения

Чай в пакетиках давно заменил на наших столах листовую заварку. Однако выяснилось, что популярный продукт может быть опасен для здоровья.

Ученые бьют тревогу: пакетированный чай не имеет почти ничего общего с листовым чаем. В пакетики кладут измельченные старые листья, которые накопили опасные для здоровья соединения - фториды, содержащиеся в почве. Эти ядовитые вещества вредят почкам и костям, пишут Dni.ru.

Однако это не самая большая опасность популярного напитка. Бумагу для чайных пакетиков отбеливают хлором, который, растворяясь в воде, попадает в организм человека. Помимо этого, в пакетиках может содержаться эпихлоргидрин - опасный пестицид, вызывающий бесплодие и даже рак.

Пакеты в виде пирамидок делают из нейлона или пластика, эти материалы вовсе не безобидны - они выделяют токсичные вещества. Перед упаковкой чай не промывают, поэтому все пестициды, которыми обрабатывали растения, оказываются в желудке у того, кто пьет горячий напиток.

Наконец, в чайные пакетики упаковывают слишком мелкие листья и чайную пыль, поэтому производителям приходится добавлять туда ароматизаторы и улучшители вкуса, чтобы заваренный напиток хоть немного походил на настоящий чай. Стоит ли говорить, что эти добавки также не прибавляют здоровья.