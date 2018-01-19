Британские ученые провели широкомасштабное исследование, выявившее странную закономерность

Подростки, которые не менее трех часов в день проводят за просмотром телевизора, съедают огромное количество вредных закусок.

Согласно исследованию, проведенному Cancer Research UK, юные телезрители, которых регулярно бомбардируют с экранов рекламой нездоровых высококалорийных продуктов, съедают в год на 500 упаковок больше чипсов и газированных напитков, чем те, кто проводит у TV меньше времени.

При этом критическим фактором является именно просмотр телерекламы. Эксперты опросили 3 тысячи 348 молодых британцев в возрасте от 11 до 19 лет и выяснили, что, когда подростки смотрели телешоу без рекламы, они не ели "мусорной" еды. Таким образом, именно реклама сладких напитков и нездоровых "перекусов" приводила к тому, что молодежь начинала активно их потреблять.

Выявленная взаимосвязь вызвала серьезную озабоченность у британских ученых. Ведь чипсы и газировка вызывают лишний вес, который, в свою очередь, повышает риск развития рака. Эксперты предупреждают, что ожирение является фактором риска для 13 типов онкологических заболеваний, включая рак кишечника, груди и поджелудочной железы.

Профессор Линда Блауд (Linda Bauld) предупреждает, что дети, страдающие ожирением, в 5 раз чаще имеют проблемы с лишним весом во взрослом возрасте, что повышает их риск заболеть онкологическими заболеваниями. Доктор обратилась к правительству с требованием ввести более серьезные ограничения для телерекламы газированных напитков и вредной еды.

Ранее британские эксперты рассказали о том, какая еда помогает предотвратить рак.