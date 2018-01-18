Бороться с раком помогут 5 продуктов

Британские ученые составили новый список полезных и вкусных помощников в борьбе с опасным недугом

В западном мире рак стоит на втором месте среди причин смерти. Ученые предупреждают, что уровень заболеваемости этим опасным недугом можно сократить почти на треть, если вести правильный образ жизни: не переедать, не курить, не пить, заниматься физкультурой и, конечно, придерживаться здоровой диеты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, стиль жизни и правильное питание ответственны за 80% случаев колоректального рака, а также рака груди и простаты, сообщает The Telegraph.

Что же надо есть, чтобы остаться здоровым? Эксперты считают, что для профилактики рака нет ничего лучше средиземноморской и японской диет. Специалисты советуют добавить в свою рацион 5 суперпродуктов, которые эффективно помогут предотвратить развитие опасных онкозаболеваний.

Во-первых, чтобы подольше оставаться здоровым, нужно есть лук и чеснок. Аллицин, содержащийся в этих овощах, помогает выводить из организма канцерогенные токсины.

Во-вторых, следует почаще есть томаты. В помидорах содержится ликопин, эффективно предотвращающий рак простаты. Диетологи советуют самостоятельно готовить томатный соус на оливковом масле - уровень ликопинов при этом возрастает.

Очень полезно для профилактики рака есть ягоды. Так, клюква богата антиоксидантами, сдерживающими развитие опухолей, в клубнике, чернике и малине содержатся вещества, замедляющие распространение рака и помогающие кроветворению.

Четвертый суперпродукт - грибы. Эксперты советуют налегать на японские - шиитаке, маитаке и энокитаке. Они укрепляют иммунитет и замедляют рост раковых опухолей.

И, наконец, очень полезна для профилактики онкозаболеваний обыкновенная петрушка. Она богата полифенолами, которые уменьшают воспалительные процессы и предотвращают рост опасных новообразований.