Названы страны, жителям которых больше других грозит несколько видов онкологических заболеваний

Коренные обитатели холодных и высокогорных стран сильнее остальных рискуют заболеть раком. Об этом предупредил киприотский исследователь Константинос Воскаридес.

К такому заключению он пришел, сравнивая статистические данные по распространенности разных онкологических заболеваний в мире c результатами исследований генетической предрасположенности к раку в разных регионах планеты и генетическим адаптациям к низким температурам.

По его словам, риск развития рака не распространяется по всему миру. Увеличивать вероятность развития рака в пожилом возрасте, отметил ученый, могут изменения в геноме, на протяжении веков дававшие преимущества жителям самых холодных районов земного шара.

Больше других рискуют обитающие там этнические группы, среди которых лидируют инуиты, добавил Воскаридес. Это объясняется факторами внешней среды и особенностями образа жизни населения этих регионов (в частности, высоким уровнем потребления красного мяса), а также генетикой.

Активность белка p53, в норме подавляющего образование злокачественных опухолей, снижают мутации, которые могут быть генетической адаптацией, со временем выработанной жителями холодных стран. В древности они были полезны, так как повышали шансы выжить в суровых климатических условиях, достичь зрелости и продолжить род. Однако после того как резко увеличилась продолжительность жизни и изменилось ее качество, у данных мутаций открылась "темная" сторона.

Наиболее четко взаимосвязь прослеживалась у коренных североамериканцев, а также обитателей высокогорных районов андских стран и Тибета. И распространенность некоторых видов рака среди жителей скандинавских стран может объясняться генетическими особенностями, цитирует Воскаридеса FlashNord.

К примеру, норвежцы занимают первое место в мире по заболеванию раком кишечника. Также они чаще жителей многих других стран страдают онкологией молочной железы и легких. При этом мигранты не подвержены таким рискам, как коренные жители Норвегии. Схожая ситуация наблюдается в других скандинавских странах, за исключением Финляндии.