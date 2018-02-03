Установлена связь между храпом и слабоумием

В группе риска находятся пациенты с апноэ во сне

Недостаток кислорода во время сна в три раза повышает риск развития деменции. К такому выводу пришла команда исследователей под руководством профессора Элизабет Коулсон из Института головного мозга при университете Квинсленда.

В группе риска находятся пациенты с апноэ во сне. При этом заболевании наблюдается прекращение легочной вентиляции более чем 10 секунд. У страдающих апноэ появляется дневная сонливость, развивается синдром хронической усталости, ухудшается память и интеллект. Возникающее из-за проблем с дыханием кислородное голодание приводит к дегенерации некоторых областей мозга, в том числе ответственных за внимание и обучение. Апноэ чаще всего сопровождается сильным храпом.

Специалисты установили, что первые признаки деменции у пожилых людей наблюдаются примерно через 10 лет после возникновения апноэ. Возможно, лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера.