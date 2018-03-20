Названа самая полезная диета
Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний лучше получается при умеренном голодании с перерывами. К такому выводу после проведенного исследования пришли ученые из Университета Суррея в Англии.
В их эксперименте приняли участие люди с лишним весом, которые должны были похудеть на 5%. Результаты наблюдений за ними опубликованы в British Journal of Nutrition
Добровольцев разделили на две группы. Одна питалась в привычном режиме только пять дней в неделю, а калорийность рациона другой уменьшили на 600 ккал в сутки.
Почти 20% участников во время эксперимента отсеялись: кто-то из них не смог придерживаться диеты, кто-то не снизил нужный вес. До завершения программы дошли только 27 человек, отмечает EurekAlert!.
Как установлено, ограничение калорийность рациона в течение двух дней в неделю до 500 – 600 ккал способствует быстрому усвоению жира организмом человека. Люди из второй группы достигли желаемого результата за 59 дней, а те, кто соблюдал ежедневную диету, – за 73 дня.
Кроме того, умеренное голодание с перерывами помогало снизить артериальное давление на 9% у участников первой группы и на 2% – у людей из второй.
Путин мобилизовал запасников
Президент России подписал указ о двухмесячных военных сборах
Британцы повлияли на выборы по всему миру
Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Инопланетянин спрятал собаку в бурлящей реке
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина