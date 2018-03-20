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Названа самая полезная диета

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
Низкокалорийная пища меньше помогает здоровью

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний лучше получается при умеренном голодании с перерывами. К такому выводу после проведенного исследования пришли ученые из Университета Суррея в Англии.

В их эксперименте приняли участие люди с лишним весом, которые должны были похудеть на 5%. Результаты наблюдений за ними опубликованы в British Journal of Nutrition 

Добровольцев разделили на две группы. Одна питалась в привычном режиме только пять дней в неделю, а калорийность рациона другой уменьшили на 600 ккал в сутки.

Почти 20% участников во время эксперимента отсеялись: кто-то из них не смог придерживаться диеты, кто-то не снизил нужный вес. До завершения программы дошли только 27 человек, отмечает EurekAlert!.

Как установлено, ограничение калорийность рациона в течение двух дней в неделю до 500 – 600 ккал способствует быстрому усвоению жира организмом человека. Люди из второй группы достигли желаемого результата за 59 дней, а те, кто соблюдал ежедневную диету, – за 73 дня.

Кроме того, умеренное голодание с перерывами помогало снизить артериальное давление на 9% у участников первой группы и на 2% – у людей из второй.

Нина СОСНИНА
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