Здоровье
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Компьютер научился самостоятельно ставить диагноз пациентам, страдающим онкологией.
В систему были загружены образцы опухолей в разных стадиях заболевания, выявленные в результате обследования почти трех тысяч пациентов. Компьютер смог подтвердить диагноз больных, у которых уже был найден рак, а также найти новых заболевших, сказано в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature.
Проблема диагностики опухолей центральной нервной системы осложняется тем, что их существует более сотни. Поэтому помощь искусственного интеллекта в этом деле будет не лишней, ведь компьютер способен анализировать огромные массивы данных, сопоставлять данные о пациентах и, таким образом, ставить абсолютно точный диагноз.
Пока речь идет только об определении различных видов рака центральной нервной системы. Однако в дальнейшем специалисты рассчитывают обучить робота-медика определять и другие виды онкологических заболеваний, отмечает FlashNord.
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