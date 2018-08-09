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Найдена причина ухудшения зрения

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
продолжениеТяжелобольные могут остаться без помощи
На важный для человека орган негативно влияет синий цвет

Американские ученые из университета Толидо доказали вред мобильного телефона для зрения. Они утверждают, что синий цвет с экрана приводит к потере зрения. Причина в том, что под его воздействием в клетках сетчатки образуются токсичные формы ретинала.

Специалисты утверждают, что с возрастом происходит отмирание сосудов, которое ухудшают зрение. Однако свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра только ускоряет этот процесс. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.

При этом эксперты подчеркнули, что этот процесс обратим, однако необходимо при первых признаках потери зрения обратиться к врачу, который подберет курс лечения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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