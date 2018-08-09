Найдена причина ухудшения зрения

Здоровье
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Американские ученые из университета Толидо доказали вред мобильного телефона для зрения. Они утверждают, что синий цвет с экрана приводит к потере зрения. Причина в том, что под его воздействием в клетках сетчатки образуются токсичные формы ретинала.
Специалисты утверждают, что с возрастом происходит отмирание сосудов, которое ухудшают зрение. Однако свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра только ускоряет этот процесс. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.
При этом эксперты подчеркнули, что этот процесс обратим, однако необходимо при первых признаках потери зрения обратиться к врачу, который подберет курс лечения.
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