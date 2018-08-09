Найдена причина ухудшения зрения

На важный для человека орган негативно влияет синий цвет

Американские ученые из университета Толидо доказали вред мобильного телефона для зрения. Они утверждают, что синий цвет с экрана приводит к потере зрения. Причина в том, что под его воздействием в клетках сетчатки образуются токсичные формы ретинала.

Специалисты утверждают, что с возрастом происходит отмирание сосудов, которое ухудшают зрение. Однако свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра только ускоряет этот процесс. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.

При этом эксперты подчеркнули, что этот процесс обратим, однако необходимо при первых признаках потери зрения обратиться к врачу, который подберет курс лечения.