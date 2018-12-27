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Специалисты из Университета Беркли в Калифорнии поделились со всеми желающими простым рецептом, который поможет сбросить лишний вес: нужно всего лишь уменьшить порции еды и есть полезные продукты.
Похудеть помогут брокколи, обычная капуста и картофель. Такая овощная диета будет эффективной и поможет избежать чувства голода, отмечает РИА ФАН.
Полезные продукты поддерживают скорость обмена веществ на необходимом уровне, а тело, не получая сигнала откладывать запасы, медленно худеет, считают эксперты.
Выпить один стакан напитка вместо привычных двух, съесть маленький кусочек торта вместо большого, заменить кусок колбасы овощами – эти нехитрые приемы помогут быстро и эффективно убрать лишние килограммы, сообщает Planet Today.
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