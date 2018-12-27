Пропуск завтрака вызывает страшную болезнь

Простая привычка поможет прожить долго и счастливо

Немецкие ученые пришли к выводу, что утренний прием пищи – самый важный.

Люди, регулярно пропускающие завтраки, на 33% чаще заболевают диабетом второго типа, сообщает британский таблоид Daily Mail. А у тех, кто не ест по утрам 4 раза в неделю, риск развития этой опасной болезни подскакивает до 55%.

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По мнению экспертов, этот факт объясняется тем, что оставшиеся без завтрака чаще склонны перекусывать вредной едой в течение дня и в итоге съедают больше калорий. Интересно, что люди, страдающие ожирением, часто не завтракают, считая, что пропуск утреннего приема пищи поможет им поменьше есть, однако результат их усилий прямо противоположен желаемому, отмечает "МИР24".

В настоящее время врачи считают, что именно лишний вес является основным фактором развития диабета второго типа, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют даже хмурым утром найти время для полноценного завтрака.