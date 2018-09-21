Диета может довести до диабета

Худеющих предупредили об опасности

Самым вредным для здоровья оказался рацион с повышенным содержанием жиров. Такую диету называют кетогенной. При этом типе питания обычно уменьшают долю углеводов, оставляют умеренное количество белковых продуктов и увеличивают потребление жирной пищи. Среди поклонников спорного способа поддерживать форму много спортсменов.

Американские диетологи провели исследования и пришли к выводу, что подобная диета чрезвычайно опасна. Пищеварительной системе приходится работать по-новому. А это грозит сбоями в организме. Кроме того, она может вызвать анорексию и даже диабет. Дело в том, что нетрадиционное сочетание белков, жиров и углеводов заставляет "скакать" уровень глюкозы в крови. Неприятности могут начаться уже после месяца на низкоуглеводной диете, пишет Science Alert со ссылкой на экспертов из бостонской клиники "Бригам Уоменс".