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Диета может довести до диабета

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Худеющих предупредили об опасности

Самым вредным для здоровья оказался рацион с повышенным содержанием жиров. Такую диету называют кетогенной. При этом типе питания обычно уменьшают долю углеводов, оставляют умеренное количество белковых продуктов и увеличивают потребление жирной пищи. Среди поклонников спорного способа поддерживать форму много спортсменов.

Американские диетологи провели исследования и пришли к выводу, что подобная диета чрезвычайно опасна. Пищеварительной системе приходится работать по-новому. А это грозит сбоями в организме. Кроме того, она может вызвать анорексию и даже диабет. Дело в том, что нетрадиционное сочетание белков, жиров и углеводов заставляет "скакать" уровень глюкозы в крови. Неприятности могут начаться уже после месяца на низкоуглеводной диете, пишет Science Alert со ссылкой на экспертов из бостонской клиники "Бригам Уоменс".

Виктория БАЛАЯН
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